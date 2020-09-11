На Украине возбудили 15 новых уголовных дел против экс-президента Порошенко
Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила 15 новых уголовных дел в отношении бывшего президента страны, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, сообщили 11 сентября в ходе брифинга его адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань.
«4 сентября появилось ни много ни мало 15 новых дел, направленных фактически против Порошенко. Теперь это уже СБУ», — цитирует Голованя «Лига.Новости».
По словам адвоката, в делах фигурируют статьи Уголовного кодекса Украины о посягательстве на территориальную целостность, захвате власти, государственной измене, финансировании терроризма, присвоении имущества и вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин.
Головань заявил, что все новые дела являются сфабрикованными, некоторые из них при этом дублируют предыдущие уголовные производства. По словам адвоката, в фабулах дел часто фигурирует банковская сфера. Головань предположил, что дела могли возбудить в интересах бывших собственников Приватбанка.