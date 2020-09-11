Как сообщает 47news , участковые комиссии в Морозовском поселении Всеволожского района работают в автобусах — там принимают жителей придомовых участков, относящихся к УИК 181 и 182.

В пятницу, 11 сентября, в Ленинградской области стартовали досрочные выборы губернатора и депутатов разных уровней. Единый день голосования пройдёт 13 сентября. Голосование организовали в самых неожиданных местах.

В Кудрово можно проголосовать, не выходя из парадной дома 13/1 по Европейскому проспекту.

Выездной избирательный участок 963 для жителей дома 4 по улице Шувалова в Мурино расположился впритык к трансформаторной подстанции. Бюллетени уложены в сумку с логотипом торговой сети «Ашан», там же находится и урна. По словам членов комиссии, им выдали палатку, но она улетела из-за ветра. Её поймали и убрали. Ширма с изображением герба стоит на месте.

На улице Авиаторов Балтики, 1/1 и 3/1, где должна была работать выездная комиссия, признаков организации голосования журналисты 47news не заметили. На Привокзальной улице, 5, корреспондент издания также уткнулся в закрытые двери детского сада №61, отданного под голосование местных жителей.

11 и 12 сентября, как и в единый день голосования 13 сентября, в Ленобласти выбирают губернатора, депутата Законодательного собрания по Выборгскому одномандатному избирательному округу №1, депутатов советов депутатов в муниципальных образованиях Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского, Тосненского районов и в Сосновоборском городском округе. Голосование пройдёт на 995 избирательных участках, в том числе на девяти участках, где избиратели находятся временно: в больницах, СИЗО, в воинской части в Тосненском районе, на территории ЛАЭС в Сосновом Бору.