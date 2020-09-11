Армения не продлила режим ЧП, но ввела карантин до 2021 года

Правительство Армении приняло решение не продлевать режим чрезвычайного положения. Вместо этого в стране ввели карантин до начала января 2021 года. Об этом 11 сентября заявила пресс-служба кабмина.
«Учитывая эпидемическую напряженную ситуацию во всем мире, а также то, что в Армении коронавирусная инфекция остается распространенной, правительство Армении приняло решение с 11 сентября до 11 января 2021 года ввести по всей территории страны карантинный режим. Данное решение приводится в действие после его публикации», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Впервые режим ЧП был объявлен в Армении в середине марта этого года, впоследствии он неоднократно продлевался. В последний раз — в августе.
Согласно данным на сайте министерства здравоохранения Армении, на 11 сентября в стране зарегистрировано 45 503 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Выздоровели 41 434 жителя страны, умерли — 909.