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11.09.2020 16:14
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Армения не продлила режим ЧП, но ввела карантин до 2021 года

Правительство Армении приняло решение не продлевать режим чрезвычайного положения. Вместо этого в стране ввели карантин до начала января 2021 года. Об этом 11 сентября заявила пресс-служба кабмина.

«Учитывая эпидемическую напряженную ситуацию во всем мире, а также то, что в Армении коронавирусная инфекция остается распространенной, правительство Армении приняло решение с 11 сентября до 11 января 2021 года ввести по всей территории страны карантинный режим. Данное решение приводится в действие после его публикации», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Впервые режим ЧП был объявлен в Армении в середине марта этого года, впоследствии он неоднократно продлевался. В последний раз — в августе.

Согласно данным на сайте министерства здравоохранения Армении, на 11 сентября в стране зарегистрировано 45 503 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Выздоровели 41 434 жителя страны, умерли — 909.

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