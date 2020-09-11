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11.09.2020 18:45
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Дочка «Ростеха» показала отечественные экзоскелеты для рабочих

Компания «Ростех — Доверенные Платформы Робототехнические Комплексы» представила экзоскелеты для рабочих, которым приходится выдерживать большие физические нагрузки. Устройство получилось относительно бюджетным. Производство планируют начать с 2021 года.

«Стоимость модулей комплекса будет варьироваться от 30 тысяч рублей. Комплекс как средство индивидуальной защиты не требует времени на внедрение — «надел и работаешь». Это дешевле и быстрее, чем закупать и настраивать, обслуживать дорогостоящую промышленную робототехнику, и эффективнее, чем использовать существующие средства механизации и индивидуальной защиты», — рассказал 11 сентября ТАСС заместитель генерального директора компании Максим Скоков.

По его оценкам, отечественный рынок промышленных экзоскелетов в ближайшее время может достигнуть 12 млрд рублей. И российские разработчики хотели бы освоить его пятую часть.

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