В Белоруссии за участие в митинге арестовали экс-главу президентского пула
Возглавлявший президентский пул журналистов Дмитрий Семченко был арестован на 15 суток за участие в протестном митинге.
«Экс-главе президентского пула на ОНТ Дмитрию Семченко дали 15 суток за митинг, на котором он был еще в августе, до увольнения», — сообщает 11 августа издание tut.by.
Накануне к бывшему телеведущему ОНТ приехали сотрудники милиции и увезли в РУВД, а уже утром дело Семченко рассматривалось в суде Фрунзенского района Минска. Журналиста судили по статье «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».
Обвинение настаивало, что Семченко принимал активное участие в митинге без разрешения Мингорисполкома, а также выкрикивал лозунги. Корреспондент государственного телевидения отрицает обвинения и настаивает, что поприсутствовал на акции протеста по работе. «В тот момент я был начальником президентского пула. Я сам решал, идти туда или нет. Мне нужно было составить собственное впечатление, что там происходит», — сказал он в суде. Корреспондента арестовали на 15 суток.
Журналисты присоединились к акциям протеста в Белоруссии почти сразу. В частности, сотрудники крупнейшей в стране Белтелерадиокомпании стали участниками митинга «Я/мы за честные новости». Ранее работников СМИ арестовывали за их профессиональную деятельность, а иностранных корреспондентов высылали из республики. Президент Александр Лукашенко сообщил, что попросил российскую сторону предоставить ему журналистов «с самого продвинутого телевидения».