В Белоруссии за участие в митинге арестовали экс-главу президентского пула

Возглавлявший президентский пул журналистов Дмитрий Семченко был арестован на 15 суток за участие в протестном митинге.

«Экс-главе президентского пула на ОНТ Дмитрию Семченко дали 15 суток за митинг, на котором он был еще в августе, до увольнения», — сообщает 11 августа издание tut.by.

Накануне к бывшему телеведущему ОНТ приехали сотрудники милиции и увезли в РУВД, а уже утром дело Семченко рассматривалось в суде Фрунзенского района Минска. Журналиста судили по статье «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».