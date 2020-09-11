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11.09.2020 15:04
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В Белоруссии за участие в митинге арестовали экс-главу президентского пула

Возглавлявший президентский пул журналистов Дмитрий Семченко был арестован на 15 суток за участие в протестном митинге.

«Экс-главе президентского пула на ОНТ Дмитрию Семченко дали 15 суток за митинг, на котором он был еще в августе, до увольнения», — сообщает 11 августа издание tut.by.

Накануне к бывшему телеведущему ОНТ приехали сотрудники милиции и увезли в РУВД, а уже утром дело Семченко рассматривалось в суде Фрунзенского района Минска. Журналиста судили по статье «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Обвинение настаивало, что Семченко принимал активное участие в митинге без разрешения Мингорисполкома, а также выкрикивал лозунги. Корреспондент государственного телевидения отрицает обвинения и настаивает, что поприсутствовал на акции протеста по работе. «В тот момент я был начальником президентского пула. Я сам решал, идти туда или нет. Мне нужно было составить собственное впечатление, что там происходит», — сказал он в суде. Корреспондента арестовали на 15 суток.

Журналисты присоединились к акциям протеста в Белоруссии почти сразу. В частности, сотрудники крупнейшей в стране Белтелерадиокомпании стали участниками митинга «Я/мы за честные новости». Ранее работников СМИ арестовывали за их профессиональную деятельность, а иностранных корреспондентов высылали из республики. Президент Александр Лукашенко сообщил, что попросил российскую сторону предоставить ему журналистов «с самого продвинутого телевидения».

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Комментарии (2)

RemyMartin
«Бейте их всех, Господь узнает своих! »
kоt-obormot
"И ты Брут?"©
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