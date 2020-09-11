Лавров заявил, что Тихановская якобы просит ввести санкции против Белоруссии, а на заявления Светланы влияет ее присутствие в Литве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская призывает международные организации к введению санкций в отношении республики, а также отметил направление ее «планов и мыслей», связанное с пребыванием в Литве, пишет 11 сентября РИА Новости. «Она, по-моему, все о себе говорит открыто. Она призывает к сопротивлению, призывает международные организации вводить санкции против собственной страны. В общем, все, что она заявляет публично, говорит о ней, о ее планах, о ее мыслях... сказывается и то, что она находится в Вильнюсе, в столице Литвы, которая не скрывает также своих амбиций в отношении Белоруссии и ее будущего», — заявил министр в ходе пресс-конференции с китайским коллегой Ван И.

Светлана Тихановская в своем сегодняшнем интервью польской газете Rzeczpospolita заявила: «Нужны персональные санкции против людей, которые лично несут ответственность за репрессии. Речь идет не только о запрете на въезд, но и о блокировке банковских счетов. Предлагаемый ЕС список лиц, который будет охвачен такими санкциями, конечно, должен быть длиннее». Никакой речи о введении массовых санкций против всей Белоруссии от Светланы Тихановской не было. 10 сентября сейм (парламент) Литвы принял резолюцию, в которой назвал бывшего кандидата на выборах президента Белоруссии Светлану Тихановскую «избранным лидером республики». Ранее Сергей Лавров заявил, что власти Литвы и Тихановская «работают совсем не демократическими методами». Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Официально было объявлено, что новым президентом Белоруссии снова стал Александр Лукашенко, что и привело к митингам. По официальным данным, за первые дни протестов были задержаны более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, есть погибшие.