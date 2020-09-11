Лавров заявил, что Тихановская якобы просит ввести санкции против Белоруссии, а на заявления Светланы влияет ее присутствие в Литве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская призывает международные организации к введению санкций в отношении республики, а также отметил направление ее «планов и мыслей», связанное с пребыванием в Литве, пишет 11 сентября РИА Новости.
«Она, по-моему, все о себе говорит открыто. Она призывает к сопротивлению, призывает международные организации вводить санкции против собственной страны. В общем, все, что она заявляет публично, говорит о ней, о ее планах, о ее мыслях... сказывается и то, что она находится в Вильнюсе, в столице Литвы, которая не скрывает также своих амбиций в отношении Белоруссии и ее будущего», — заявил министр в ходе пресс-конференции с китайским коллегой Ван И.
Светлана Тихановская в своем сегодняшнем интервью польской газете Rzeczpospolita заявила: «Нужны персональные санкции против людей, которые лично несут ответственность за репрессии. Речь идет не только о запрете на въезд, но и о блокировке банковских счетов. Предлагаемый ЕС список лиц, который будет охвачен такими санкциями, конечно, должен быть длиннее». Никакой речи о введении массовых санкций против всей Белоруссии от Светланы Тихановской не было.
10 сентября сейм (парламент) Литвы принял резолюцию, в которой назвал бывшего кандидата на выборах президента Белоруссии Светлану Тихановскую «избранным лидером республики».
Ранее Сергей Лавров заявил, что власти Литвы и Тихановская «работают совсем не демократическими методами».
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Официально было объявлено, что новым президентом Белоруссии снова стал Александр Лукашенко, что и привело к митингам. По официальным данным, за первые дни протестов были задержаны более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, есть погибшие.
Создание Координационного совета оппозиции инициировала 14 августа Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты выборов, в соответствии с которыми победу одержал Александр Лукашенко, и в ночь на 11 августа уехала в Литву. По факту создания этого органа Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти. Члены президиума совета были вызваны в СК для дачи показаний по делу в качестве свидетелей.