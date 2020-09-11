FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +13
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
11.09.2020 12:44
7
Печать

Роспотребнадзор: У петербургской вакцины «Вектор» не обнаружено побочных эффектов

Роспотребнадзор сообщил, что вторая вакцина от COVID-19 «Вектор» не показала побочных эффектов у провакцинированных добровольцев, пишут «Ведомости» 11 сентября.

«За исключением незначительной и кратковременной (1–2 дня) болезненности в месте инъекции у нескольких добровольцев, привитых в рамках клинического исследования вакцины «ЭпиВакКорона», никаких побочных эффектов не отмечено», — сообщил Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что у добровольцев не были выявлены никакие симптомы побочных эффектов от прививки: увеличение лимфоузлов, диспепсия, снижение аппетита, повышение температуры, головная боль, тошнота и аллергическая реакция. Вакцина «ЭпиВакКорона» («Вектор») безопасна, ведь она вырабатывает иммунитет в организме без живого вируса и использует искусственно синтезированные пептиды.

Клинические испытания второй российской вакцины от коронавируса, петербургского производства, завершились 8 сентября. Все 100 участников испытаний были выписаны из стационаров, и у них был выработан иммунитет к коронавирусу.

«Вектор» «ЭпиВакКорона» — вторая российская вакцина. Первая — «Sputnik V» от НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи — уже выпущена в гражданский оборот. Она зарегистрирована 11 августа 2020 года и стала первой в мире вакциной от коронавируса.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

dragvs
Обе вакцины ещё не прошли третью фазу и не могут быть зарегистрированы для общего пользования, это будет преступлением. Вакцин без третьей фазы уже пруд пруди.
Fjfef
А разве «Вектор» Питерский?
Жора  
Интуитивно, но этой вакцине веры больше, чем Спутнику.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний