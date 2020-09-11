Роспотребнадзор: У петербургской вакцины «Вектор» не обнаружено побочных эффектов

В ведомстве отметили, что у добровольцев не были выявлены никакие симптомы побочных эффектов от прививки: увеличение лимфоузлов, диспепсия, снижение аппетита, повышение температуры, головная боль, тошнота и аллергическая реакция. Вакцина «ЭпиВакКорона» («Вектор») безопасна, ведь она вырабатывает иммунитет в организме без живого вируса и использует искусственно синтезированные пептиды.

«За исключением незначительной и кратковременной (1–2 дня) болезненности в месте инъекции у нескольких добровольцев, привитых в рамках клинического исследования вакцины «ЭпиВакКорона», никаких побочных эффектов не отмечено», — сообщил Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор сообщил, что вторая вакцина от COVID-19 «Вектор» не показала побочных эффектов у провакцинированных добровольцев, пишут «Ведомости» 11 сентября.

Клинические испытания второй российской вакцины от коронавируса, петербургского производства, завершились 8 сентября. Все 100 участников испытаний были выписаны из стационаров, и у них был выработан иммунитет к коронавирусу.

«Вектор» «ЭпиВакКорона» — вторая российская вакцина. Первая — «Sputnik V» от НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи — уже выпущена в гражданский оборот. Она зарегистрирована 11 августа 2020 года и стала первой в мире вакциной от коронавируса.