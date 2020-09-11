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11.09.2020 12:26
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В Севастополе задержали похоронных дел мастера, который оказался подпольным оружейником

Владелец мастерской по изготовлению надгробных памятников в Севастополе решил расширить бизнес и поторговать огнестрельным оружием. Планам подзаработать помешали сотрудники Федеральной службы безопасности, полиции и Росгвардии.

По предварительной информации, в переделке оружия похоронных дел мастеру помогал его знакомый из ближнего зарубежья. Подпольные мастерские организовали дома, сообщила 11 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе обысков по адресам проживания фигурантов обнаружено девять единиц оружия и его основные части, а также устройства для бесшумной стрельбы (глушители)», — говорится в сообщении.

На опубликованной МВД РФ фотографии опрошенной «Фонтанкой» эксперт по огнестрельному оружию опознал обрезы охотничьих ружей Иж-17 и Иж-18 с глушителями и плечевыми упорами. На обрезах закреплены специальные приспособления (антабки) для крепления одноточечного подвеса, что позволяет носить оружие под длиннополой одеждой.

Фото: пресс-служба МВД России

Кроме того, полицейские изъяли более пятисот патронов различного калибра к снайперской винтовке Драгунова, пулемётам конструкций Дегтярева и Калашникова, пулемётам времён Великой Отечественной войны (MG-34, MG-42), а также свыше сорока килограммов взрывчатых веществ и заготовки для изготовления оружия.

пресс-служба МВД России

Управление МВД по Севастополю возбудило уголовные дела о незаконных приобретении, хранении и изготовлении огнестрельного оружия.

Фото: пресс-служба МВД России

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