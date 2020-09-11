Илон Маск не узнал имя своего сына

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, похоже, забыл имя своего четырехмесячного ребёнка во время интервью, передаёт 11 сентября «Газета.Ru» со ссылкой на UNILAD. Мальчика зовут X Æ A-12.

На экскурсии по строящемуся заводу Giga Berlin для Tesla в Германии один из журналистов спросил Маска: «Как дела у X Æ A-12?» Бизнесмен, видимо, не понял, о чём идёт речь, и попросил повторить вопрос. После чего рассмеялся и сказал: «О, вы имеете в виду моего ребёнка». Он признался, что имя звучит «как пароль», и добавил, что у мальчика всё отлично.