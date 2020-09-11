СНГ проверит объединенную систему ПВО с имитацией вторжения самолетов противника

Семь стран СНГ проверят объединенную систему ПВО (Противовоздушной системы обороны) с использованием сотни единиц военной техники, сообщил 11 сентября ТАСС. Тренировка ПВО на территории всех стран-участниц началась сегодня в 08:00. Также в рамках мероприятия будет отработано противодействие самолетам, пытающимся нарушить госграницы стран СНГ.

«В рамках тренировки будут отработаны вопросы применения дежурных по ПВО сил по воздушным судам — нарушителям правил использования воздушного пространства, воздушным судам — нарушителям госграниц государств — участников СНГ, по угоняемым воздушным судам, а также при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие», — сообщили в Министерстве обороны РФ.

Страны — участницы тренировки: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Руководство проверки систем ПВО ведется из Центра управления Воздушно-космических сил РФ в Москве. В тренировке систем ПВО используют более 130 командных пунктов, свыше 60 самолетов, таких, как истребители Су-27, МиГ-29, МиГ-31 и Як-130, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, штурмовики Су-25, тяжелые бомбардировщики Ту-22, Ту-160. В последнее время участились попытки нарушить госграницы России иностранными ВВС. 9 сентября российский истребитель Су-27 перехватил над Черным и Баренцевым морями самолеты-разведчики НАТО. За день до этого истребитель Су-27 перехватил самолеты США и Швеции над Балтийским морем. В тот же день был замечен самолет-разведчик британских ВВС у берегов России между Сочи и Крымом https://www.fontanka.ru/2020/09/08/69460211/. 7 сентября российские истребители перехватили в Арктике самолёты-разведчики двух королевств, и не только. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 сентября прокомментировал увеличение количества попыток вторгнуться в границы России иностранными ВВС и назвал это «имитацией нанесения ракетных ударов», а не обычной военной разведкой. В качестве примера Шойгу привел первое за долгое время приближение к российским границам американских стратегических тяжелых бомбардировщиков B–52.