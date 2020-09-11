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11.09.2020 12:03
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Прокуратура Петербурга нашла недостачу в 5 млн в детском саду на Ржевке

По материалам прокурорской проверки в Красногвардейском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В прицел надзорного органа попала детский сад № 82.

Как сообщает ведомство 11 сентября, проверка использования бюджетных средств выявила, что с 2018 года главный бухгалтер детсада вносила в зарплатные ведомости завышенные суммы выплат отдельным сотрудникам. Излишек якобы забирала себе. Таким образом, до детского учреждения не дошли более 5 млн рублей.

«Это привело к нехватке денежных средств для обеспечения деятельности учреждения, а также к ущемлению прав на оплату труда остальных сотрудников», — сообщает прокуратура.

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Комментарии (3)

olla
можно подумать, это только в одном бюджетном учреждении так))
260578211
Это же сколько лет она так трудилась?
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