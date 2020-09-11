Прокуратура Петербурга нашла недостачу в 5 млн в детском саду на Ржевке

По материалам прокурорской проверки в Красногвардейском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В прицел надзорного органа попала детский сад № 82.



Как сообщает ведомство 11 сентября, проверка использования бюджетных средств выявила, что с 2018 года главный бухгалтер детсада вносила в зарплатные ведомости завышенные суммы выплат отдельным сотрудникам. Излишек якобы забирала себе. Таким образом, до детского учреждения не дошли более 5 млн рублей.



«Это привело к нехватке денежных средств для обеспечения деятельности учреждения, а также к ущемлению прав на оплату труда остальных сотрудников», — сообщает прокуратура.

