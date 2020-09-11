Идея онлайн-квеста принадлежит разработчику мобильных экскурсий для семейной аудитории. Теперь, помимо Барселоны или Милана, можно отправиться по следам путешествий «Летающих зверей» — персонажей одноименного благотворительного мультсериала, который собрал более 400 млн просмотров на YouTube и полюбился зрителям федеральных телеканалов.

Персонажи мультсериала «Летающие звери» стали героями благотворительного квеста — теперь онлайн-путешествия можно совершить вместе с летающим слоном Прабу и свинкой Софи.

Играя, можно будет найти ответы на вопросы по сюжетам серий мультсериала и побывать в разных странах, а также помочь героям вернуться в Лёгкую страну. Для самых маленьких пользователей, которые ещё не умеют читать, предусмотрен аудиоформат, с помощью которого можно прослушать задания. А озвучивают текст сотрудники благотворительного фонда AdVita и их дети.



Помимо развлекательной квест несёт и благотворительную функцию — часть вырученных с продажи средств будет направляться на помощь подопечным фонда AdVita — детям и взрослым из разных регионов России, которые проходят лечение от онкологических заболеваний в петербургских клиниках.



Подробнее о квесте можно узнать в официальном паблике мультсериала.



Напомним, мультсериал «Летающие звери» появился благодаря подопечным фонда AdVita — маленьким пациентам онкологических отделений петербургских клиник. Вместе с художниками-волонтёрами анимационной студии «ДА» они придумали Лёгкую страну и их жителей — зверей с крыльями, которые стали символом лёгкости и способности преодолеть тяжесть обстоятельств.

