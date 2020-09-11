«Летающие звери» стали героями благотворительного квеста
Персонажи мультсериала «Летающие звери» стали героями благотворительного квеста — теперь онлайн-путешествия можно совершить вместе с летающим слоном Прабу и свинкой Софи.
Идея онлайн-квеста принадлежит разработчику мобильных экскурсий для семейной аудитории. Теперь, помимо Барселоны или Милана, можно отправиться по следам путешествий «Летающих зверей» — персонажей одноименного благотворительного мультсериала, который собрал более 400 млн просмотров на YouTube и полюбился зрителям федеральных телеканалов.
Играя, можно будет найти ответы на вопросы по сюжетам серий мультсериала и побывать в разных странах, а также помочь героям вернуться в Лёгкую страну. Для самых маленьких пользователей, которые ещё не умеют читать, предусмотрен аудиоформат, с помощью которого можно прослушать задания. А озвучивают текст сотрудники благотворительного фонда AdVita и их дети.
Помимо развлекательной квест несёт и благотворительную функцию — часть вырученных с продажи средств будет направляться на помощь подопечным фонда AdVita — детям и взрослым из разных регионов России, которые проходят лечение от онкологических заболеваний в петербургских клиниках.
Подробнее о квесте можно узнать в официальном паблике мультсериала.
Напомним, мультсериал «Летающие звери» появился благодаря подопечным фонда AdVita — маленьким пациентам онкологических отделений петербургских клиник. Вместе с художниками-волонтёрами анимационной студии «ДА» они придумали Лёгкую страну и их жителей — зверей с крыльями, которые стали символом лёгкости и способности преодолеть тяжесть обстоятельств.
Вначале была выпущена сувенирная продукция с крылатыми зверями, нарисованными детьми и профессиональными художниками. Средства от реализации сувениров направлялись на лечение подопечных фонда AdVita (детей, проходящих лечение в больницах Петербурга). Затем в 2011 году было запущено производство мультипликационного сериала «Летающие звери», который тоже помогал зарабатывать — прибыль составляли средства от рекламы на YouTube, показов на ТВ и продажи лицензионных товаров и услуг.
Кроме этого «Летающие звери» завоевали награды на различных международных фестивалях, их смотрели в Португалии и Китае, они представляли Россию в 2016 году в ООН, на конференции по социальным преобразованиям.