Эминема пытался убить бездомный

Злоумышленник, пробравшийся в дом рэпера Эминема, хотел его убить. Сейчас он под стражей.

Как сообщает 11 сентября РИА «Новости» со ссылкой на Detroit Free Press, полиции стали известны подробности покушения, совершённого в апреле. На судебном заседании Эминем дал показания. По его словам, в тот день он проснулся в своём доме ночью и обнаружил, что позади него стоит какой-то мужчина. На вопрос, что он тут делает, незнакомец ответил, что собирается убить артиста. Эминем каким-то образом «сопроводил» визитёра через весь дом к выходу. Полицейские приехали в тот момент, когда охранник рэпера боролся с этим мужчиной.