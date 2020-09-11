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11.09.2020 09:57
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Эминема пытался убить бездомный

Злоумышленник, пробравшийся в дом рэпера Эминема, хотел его убить. Сейчас он под стражей.

Как сообщает 11 сентября РИА «Новости» со ссылкой на Detroit Free Press, полиции стали известны подробности покушения, совершённого в апреле. На судебном заседании Эминем дал показания. По его словам, в тот день он проснулся в своём доме ночью и обнаружил, что позади него стоит какой-то мужчина. На вопрос, что он тут делает, незнакомец ответил, что собирается убить артиста. Эминем каким-то образом «сопроводил» визитёра через весь дом к выходу. Полицейские приехали в тот момент, когда охранник рэпера боролся с этим мужчиной.

По данным полиции, злоумышленник — бездомный Мэтью Хьюз. В дом он проник, разбив кирпичом окно. Сейчас он находится под стражей. За вторжение ему грозит до 20 лет тюрьмы, за умышленное уничтожение имущества — ещё 5.

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Комментарии (9)

Gregory Skidan
20 лет за вторжение??? - Круто!
Интересно, а сколько дают за смертельное "пьяное" ДТП?
Noisymouse
Хороший закон. "Мой дом - моя крепость". Это только у нас, если какой-то лихой человек на твоем пакгаузе колбасой отравится, тебя же и посадят.
gencon
За вторжение - 20 лет????
Епрст - великая страна!
Трамп помоги России! Эвакуируй коррупционеров к себе
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