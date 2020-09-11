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11.09.2020 08:35
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Российские ученые придумали, как при лечении коронавируса обойтись без аппаратов ИВЛ

В одной из больниц Коми проверили метод лечения COVID-19 ингаляциями гелий-кислородными смесями (ГКС), нагретыми до высокой температуры. Клинические испытания проходят и в Санкт-Петербурге.

Как сообщает 11 сентября ТАСС, о новом способе рассказал президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН, академик РАН Валерий Черешнев. По его словам, удалось избежать смертельных исходов. Совсем ИВЛ не исключают: их помощь после таких ингаляций требуется в 2% случаев.

«Система апробирована, это то, что нам разрешил Минздрав, на базе республиканской больницы в Коми, у нас было 50 человек. Из 50 все выжили, это были тяжелые больные. Только одного перевели на аппарат искусственной вентиляции легких», — сказал Черешнев.

Аппараты, изначально применявшиеся для таких ингаляций, усовершенствовали. В выдыхаемом воздухе находятся вирусы как живые, так и мертвые, и начинает работать «механизм самозаражения», объясняет академик. При этом системы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха разделили. «Оказалось, все не так просто: <...> нужно сделать еще раздельные две системы на вдыхаемый воздух и выдыхаемый, потому что все шло через одну трубку, как в наркозном аппарате», — говорит учёный. Наличие гелия в смеси помогает проводить кислород до альвеол и без негативных последствий для организма нагревать смесь до 100 градусов, при которых коронавирус погибает. Обычный воздух при такой температуре может вызвать ожог.

Над исследованиями в этой области, по словам Черешнева, работает УрО РАН и предприятие в Санкт-Петербурге.

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