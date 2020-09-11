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11.09.2020 08:07
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После ДТП под Петербургом водитель «Рено» сбежал, оставив мёртвого пассажира

Иномарка ушла в кювет в Выборгском районе Ленинградской области. Водитель скрылся, бросив в машине мёртвого пассажира.

Как сообщает 47news, авария произошла около двух ночи на 44-м километре автодороги Высокое — Синицыно. Машина «Рено Логан» пока при неустановленных обстоятельствах, следуя от поселка Кирпичное, совершила съезд в левый, по ходу движения, кювет.

В результате ДТП 28-летний пассажир автомобиля скончался на месте от полученных травм. Водитель с места ДТП скрылся.

Дорожная полиция проводит проверку, сбежавшего водителя разыскивают.

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Комментарии (1)

Obseerv
Потом окажется, что водитель успел переползти на пассажирское сиденье...
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