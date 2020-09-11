После ДТП под Петербургом водитель «Рено» сбежал, оставив мёртвого пассажира

Иномарка ушла в кювет в Выборгском районе Ленинградской области. Водитель скрылся, бросив в машине мёртвого пассажира.



Как сообщает 47news, авария произошла около двух ночи на 44-м километре автодороги Высокое — Синицыно. Машина «Рено Логан» пока при неустановленных обстоятельствах, следуя от поселка Кирпичное, совершила съезд в левый, по ходу движения, кювет.



В результате ДТП 28-летний пассажир автомобиля скончался на месте от полученных травм. Водитель с места ДТП скрылся.



Дорожная полиция проводит проверку, сбежавшего водителя разыскивают.

