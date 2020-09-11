Загранпаспорт, иммунитет, прививка. В Минздраве допустили дополнения к обязательному «набору туриста» при COVID-19
Советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев предсказал возможный сценарий заграничных поездок после пандемии коронавируса. Отказавшиеся от вакцинации рискуют стать невыездными.
Как сообщил Глаголев 10 сентября, ПЦР-тесты и проверка на антитела могут быть гарантом здоровья на достаточно ограниченный период времени, и необходимы более надёжные способы, поскольку «судя по всему, с COVID-19 мы останемся на долгие годы».
Более оптимальным подходом он считает введение международных схем вакцинации так. По мнению Глаголева, прививка может стать одним из требований для туристов в ближайшие годы. В качестве альтернативы он допускает свидетельство о перенесенном заболевании, которое будет подтверждено антителами или определенными данными о клеточном иммунитете, пишет ТАСС.
В Российском союзе туриндустрии уверены, что новые правила и обязательная прививка не станут веской причиной для отказа от путешествия, даже если за вакцину придётся платить. «Пока такого нет, но для многих зарубежных направлений уже сейчас прививка от коронавируса была бы не лишней», - говорит председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма, вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.
Большую часть населения России собираются привить от COVID-19 в течение 9–12 месяцев. В Кремле заверяют, что прививка — дело сугубо добровольное. Эксперты рассчитывают, что коллективный иммунитет в России постепенно сформируется через год, пока же вторую волну в Петербурге встречают без него, без вакцины, но с опытом.