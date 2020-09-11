Загранпаспорт, иммунитет, прививка. В Минздраве допустили дополнения к обязательному «набору туриста» при COVID-19

Советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев предсказал возможный сценарий заграничных поездок после пандемии коронавируса. Отказавшиеся от вакцинации рискуют стать невыездными.



Как сообщил Глаголев 10 сентября, ПЦР-тесты и проверка на антитела могут быть гарантом здоровья на достаточно ограниченный период времени, и необходимы более надёжные способы, поскольку «судя по всему, с COVID-19 мы останемся на долгие годы».



Более оптимальным подходом он считает введение международных схем вакцинации так. По мнению Глаголева, прививка может стать одним из требований для туристов в ближайшие годы. В качестве альтернативы он допускает свидетельство о перенесенном заболевании, которое будет подтверждено антителами или определенными данными о клеточном иммунитете, пишет ТАСС.

