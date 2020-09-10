Энергетики справились с «перехлестом проводов» из-за шторма в Ленобласти. Свет возвращается тысяче жителей Рапполово

В деревню Рапполово Всеволожского района вернули электричество — жителям пришлось сидеть без света более четырех часов. Об этом 10 сентября пишет 47news со ссылкой на читателей.



Как сообщалось ранее, причиной отключения, по предварительной информации, стал перехлест проводов из-за сильного ветра. В Ленэнерго подтверждали, что повреждение на воздушной линии напряжением 0,4 килоВольт в Рапполово вызвано шквалистым ветром.



По данным 47news, свет также вернулся в несколько населенных пунктов Гатчинского района — там он тоже пропал около шести часов вечера. В Ленэнерго подтвердили, что авария произошла тоже на линии напряжением 0,4 кВ, ее уже удалось ликвидировать.

