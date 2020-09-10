Энергетики справились с «перехлестом проводов» из-за шторма в Ленобласти. Свет возвращается тысяче жителей Рапполово
В деревню Рапполово Всеволожского района вернули электричество — жителям пришлось сидеть без света более четырех часов. Об этом 10 сентября пишет 47news со ссылкой на читателей.
Как сообщалось ранее, причиной отключения, по предварительной информации, стал перехлест проводов из-за сильного ветра. В Ленэнерго подтверждали, что повреждение на воздушной линии напряжением 0,4 килоВольт в Рапполово вызвано шквалистым ветром.
По данным 47news, свет также вернулся в несколько населенных пунктов Гатчинского района — там он тоже пропал около шести часов вечера. В Ленэнерго подтвердили, что авария произошла тоже на линии напряжением 0,4 кВ, ее уже удалось ликвидировать.
Петербург также 10 сентября оказался во власти непогоды — ветер срывает крыши и валит деревья. Без света остались жители Купчино, в Рыбацком люди сидят без холодной воды.
Штормовой ветер в Петербурге поднял уровень воды в Неве до 154 см, спуски к воде затоплены. Судя по прогнозам синоптиков, расслабиться в пятницу не выйдет: 11 сентября пугают порывами до 24 метров в секунду.