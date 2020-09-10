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10.09.2020 22:41
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На КАД «Дэу Нексия» разбилась о самосвал. В больнице двое

Двух человек госпитализировали после аварии с участием грузовика и легкового автомобиля во Всеволожском районе Ленинградской области 10 сентября.

Последствия аварии на кольцевой автодороге, где самосвал подмял «Дэу Нексию», незадолго до девяти часов вечера показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Как уточняют водители, автомобили не разъехались метрах в пятидесяти от съезда на проспект Косыгина.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, в результате столкновения травмы получили два человека. Их госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

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