Двух человек госпитализировали после аварии с участием грузовика и легкового автомобиля во Всеволожском районе Ленинградской области 10 сентября.



Последствия аварии на кольцевой автодороге, где самосвал подмял «Дэу Нексию», незадолго до девяти часов вечера показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Как уточняют водители, автомобили не разъехались метрах в пятидесяти от съезда на проспект Косыгина.