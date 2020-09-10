В санкционный список США за ресторатором Пригожиным последовали три петербуржца
США внесли в санкционный список жителей Петербурга. Их обвиняют во вмешательстве в выборные процессы перед победой Дональда Трампа.
О расширении санкционного перечня 10 сентября сообщает министерство финансов США. В обновленной версии появились три новых человека из России. Это петербуржцы Антон Андреев, Артем Лифшиц и Дарья Асланова - жена ранее внесенного в список Джейхуна Асланова. Новичков связывают с «фабрикой троллей» и ресторатором Евгением Пригожиным.
Под санкции попал также гражданин Украины Андрей Деркач.
Американский Минфин раскрыл не только данные «санкционных» граждан, но и опубликовал принадлежащие им криптовалютные кошельки.
Джейхун Асланов, по версии обвинения, возглавлял американский отдел «фабрики троллей». Он специализировался на пропаганде. Отдел работал с 2015 года, выдавая порой по тысяче текстов в неделю. Бюджет американского подразделения составлял 2 миллиона долларов за два года, в штате числились почти сто человек.