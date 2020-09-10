«Никогда не недооценивайте его!» Трамп рассказал о самочувствии Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп отреагировал на слухи о плохом самочувствии лидера КНДР Ким Чен Ына, заявив о его хорошем здоровье.
«У Ким Чен Ына все хорошо со здоровьем. Никогда не недооценивайте его!» — написал он в своем Twitter-аккаунте.
Kim Jong Un is in good health. Never underestimate him!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2020
Весной 2020 года лидер КНДР Ким Чен Ын пропал на 20 дней. Глава государства председательствовал на заседании политбюро Рабочей партии 11 апреля, после чего пропустил мероприятия, посвященные 108-й годовщине со дня рождения основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.
Тогда южнокорейские и американские издания сообщали со ссылкой на источники, что Ким Чен Ын якобы перенес операцию на сердце, после чего восстанавливался на своей вилле. Официально власти Северной Кореи это не подтверждали. В конце мая представитель южнокорейского министерства объединения сообщил, что Ким Чен Ын снова пропал на три недели.