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10.09.2020 18:50
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«Никогда не недооценивайте его!» Трамп рассказал о самочувствии Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слухи о плохом самочувствии лидера КНДР Ким Чен Ына, заявив о его хорошем здоровье.

«У Ким Чен Ына все хорошо со здоровьем. Никогда не недооценивайте его!» — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Весной 2020 года лидер КНДР Ким Чен Ын пропал на 20 дней. Глава государства председательствовал на заседании политбюро Рабочей партии 11 апреля, после чего пропустил мероприятия, посвященные 108-й годовщине со дня рождения основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.
Тогда южнокорейские и американские издания сообщали со ссылкой на источники, что Ким Чен Ын якобы перенес операцию на сердце, после чего восстанавливался на своей вилле. Официально власти Северной Кореи это не подтверждали. В конце мая представитель южнокорейского министерства объединения сообщил, что Ким Чен Ын снова пропал на три недели.

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