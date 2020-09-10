Глава ВОЗ: В мире разрабатывается около 180 вакцин от COVID-19, 35 уже испытывают на людях
Страны мира разрабатывают в настоящее время около 180 вакцин от коронавируса, 35 из них проходят испытания на людях, заявил 10 сентября на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
"One therapeutic – #dexamethasone – has already been proven effective for patients with severe & critical #COVID19, others have been proven ineffective & still others are in trials.— World Health Organization (WHO) (@WHO) September 10, 2020
And around 180 vaccines are now in development, including 35 that are in human trials"-@DrTedros
«Сейчас разрабатываются около 180 вакцин, и около 35 из них проходят испытания на людях, — сказал он. — Никогда в истории не было столь быстрых исследований в отношении какой-либо болезни», — констатировал гендиректор.
11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Владимир Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку. Регистрация прошла до третьего этапа клинических испытаний.
В России действие препарата на себе опробовали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минобороны Сергей Шойгу и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Из симптомов отметили небольшую головную боль и непродолжительную тяжесть.
О пути Центра Гамалеи к созданию вакцины от новой коронавирусной инфекции читайте в материале «Фонтанки». Окончание третьей фазы испытания препарата намечено на 1 мая 2021 года.