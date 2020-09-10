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10.09.2020 18:42
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Глава ВОЗ: В мире разрабатывается около 180 вакцин от COVID-19, 35 уже испытывают на людях

Страны мира разрабатывают в настоящее время около 180 вакцин от коронавируса, 35 из них проходят испытания на людях, заявил 10 сентября на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Сейчас разрабатываются около 180 вакцин, и около 35 из них проходят испытания на людях, — сказал он. — Никогда в истории не было столь быстрых исследований в отношении какой-либо болезни», — констатировал гендиректор.

11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Владимир Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку. Регистрация прошла до третьего этапа клинических испытаний.

В России действие препарата на себе опробовали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минобороны Сергей Шойгу и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Из симптомов отметили небольшую головную боль и непродолжительную тяжесть.

О пути Центра Гамалеи к созданию вакцины от новой коронавирусной инфекции читайте в материале «Фонтанки». Окончание третьей фазы испытания препарата намечено на 1 мая 2021 года.

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