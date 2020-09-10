Самолёт из Москвы ушёл на второй круг из-за четвероногой помехи на посадочной полосе в Пулково
Поиском четвероногого нарушителя озадачил сотрудников Пулково московский рейс, который не смог с первого захода приземлиться в аэропорту Петербурга. Собаку заметили на взлётно-посадочной полосе.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы», 10 сентября в небе задержался самолёт авиакомпании «Победа», летевший из московского Внуково. При заходе на посадку в 8:41 лайнер снова набрал высоту и ушёл на второй круг. Манёвр объяснили наличием собаки у взлётно-посадочной полосы.
«По данному факту была проведена проверка, в результате которой препятствий и животных на полосе не было обнаружено. После осмотра полосы и обеспечения безопасности воздушное судно успешно совершило посадку в 8.52», — уточнили в Пулково.