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10.09.2020 18:08
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Самолёт из Москвы ушёл на второй круг из-за четвероногой помехи на посадочной полосе в Пулково

Поиском четвероногого нарушителя озадачил сотрудников Пулково московский рейс, который не смог с первого захода приземлиться в аэропорту Петербурга. Собаку заметили на взлётно-посадочной полосе.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы», 10 сентября в небе задержался самолёт авиакомпании «Победа», летевший из московского Внуково. При заходе на посадку в 8:41 лайнер снова набрал высоту и ушёл на второй круг. Манёвр объяснили наличием собаки у взлётно-посадочной полосы.

Фото: скриншот страницы сервиса Flightradar24

«По данному факту была проведена проверка, в результате которой препятствий и животных на полосе не было обнаружено. После осмотра полосы и обеспечения безопасности воздушное судно успешно совершило посадку в 8.52», — уточнили в Пулково.

Фото: скриншот страницы сервиса Flightradar24

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Комментарии (3)

grannie
Скорее лис был, а не собакен. Их у аэродрома всегда было много. Уж эти бестии проберутся куда угодно.
a.159753123
Это не наша собака, это наркоманская(с)
Чёрт Опасный
Обычные дела для лесной местности.
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