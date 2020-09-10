«Будем ориентироваться на 17 сентября». В Смольном прикинули, когда начинать периодическое протапливание

Энергетический комплекс может начать периодическое протапливание 17 сентября. Об этом заявил вице-губернатор Максим Шаскольский.



Как заявил чиновник 10 сентября на заседании профильной межведомственной комиссии, жилой фонд готов готов к отопительному сезону на 100%. "«Будем ориентироваться на 17 сентября», - сообщил он, имея в виду режим периодического протапливания.

Напомним, осенью 2019 года батареи начали понемногу греться в этом режиме 16 сентября, а полноценный отопительный сезон начался 24-го числа. Закончился он 26 мая, оказавшись самым длительным за 40 лет.