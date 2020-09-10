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10.09.2020 17:29
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«Будем ориентироваться на 17 сентября». В Смольном прикинули, когда начинать периодическое протапливание

Энергетический комплекс может начать периодическое протапливание 17 сентября. Об этом заявил вице-губернатор Максим Шаскольский.

Как заявил чиновник 10 сентября на заседании профильной межведомственной комиссии, жилой фонд готов готов к отопительному сезону на 100%. "«Будем ориентироваться на 17 сентября», - сообщил он, имея в виду режим периодического протапливания.

Напомним, осенью 2019 года батареи начали понемногу греться в этом режиме 16 сентября, а полноценный отопительный сезон начался 24-го числа. Закончился он 26 мая, оказавшись самым длительным за 40 лет.

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Комментарии (2)

mavar
Хотят уже в октябрьские квитанции попасть. Давайте лучше с 23-го, потерпим.
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