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10.09.2020 16:29
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Неизвестный оставил без машины начальника отдела налоговой службы в Петербурге

Сотрудник налоговой службы не смог с утра найти свой автомобиль, припаркованный в Выборгском районе Петербурга накануне вечером. А в центре города автомобиля лишили предпринимателя.

Как стало известно «Фонтанке», утром 9 сентября в полицию обратился 38-летний петербуржец, начальник отдела межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы. Мужчина рассказал, что в период с одиннадцати вечера 9 сентября до семи утра 10 сентября кто-то похитил его автомобиль KIA Sorento Prime от дома 4 по улице Федора Абрамова в Парголово.

Белый «КИА» 2017 года выпуска был приобретен в кредит. Стоимость машины потерпевший оценил в 1,33 миллиона рублей. По факту угона возбуждено уголовное дело.

Тем же утром в полицию Центрального района обратился 45-летний индивидуальный предприниматель, занимающийся разработкой программного обеспечения. Он сообщил о пропаже своего Jeep 2014 года выпуска стоимостью 1,6 миллиона рублей. Автомобиль стоял у дома 14 по 9-й Советской улице. По факту кражи также было возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (1)

SlawaPiter
Именно там и стоит искать пропавшие автомобили !!!
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