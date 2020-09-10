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10.09.2020 16:18
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НИИ гриппа: Коллективный иммунитет в России может появиться к осени 2021 года

Коллективный иммунитет постепенно формируется в России, а вакцинация позволит ускорить его появление. Но, чтобы подводить итоги, может потребоваться еще год, заявил и. о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

«Сегодня проводятся различные исследования. И у нас в городе, и в стране в целом, в разных регионах. И сегодня мы видим, что показатель иммунитета у населения порядка 20% плюс-минус», — рассказал он на пресс-конференции 10 сентября.

По его словам, для формирования коллективного иммунитета минимум 67–70% населения должны иметь антитела, а в идеале 80% и более.

«За счет циркуляции возбудителя, бессимптомного течения и симптомного течения, и плюс вакцинация, мы его сможем, возможно, сформировать к осени 2021 года. Можно будет обсуждать и подводить какие-то итоги».

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Комментарии (3)

SlawaPiter
Все понимают что иммунитет сможет появиться лишь с прощанием с путиным...
RemyMartin
50 на 50, может появиться, а может и не появиться.
262126571
Перефразируя классика: "Дела в колхозе шли плохо. Не сказать, что совсем плохо, можно даже сказать — хорошо, но с каждым месяцем все хуже и хуже…».
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