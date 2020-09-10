НИИ гриппа: Коллективный иммунитет в России может появиться к осени 2021 года

Коллективный иммунитет постепенно формируется в России, а вакцинация позволит ускорить его появление. Но, чтобы подводить итоги, может потребоваться еще год, заявил и. о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

«Сегодня проводятся различные исследования. И у нас в городе, и в стране в целом, в разных регионах. И сегодня мы видим, что показатель иммунитета у населения порядка 20% плюс-минус», — рассказал он на пресс-конференции 10 сентября.

По его словам, для формирования коллективного иммунитета минимум 67–70% населения должны иметь антитела, а в идеале 80% и более.