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10.09.2020 15:18
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В Петербурге на ИВЛ остаются 124 пациента с COVID-19 и пневмонией

Первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана на пресс-конференции 10 сентября рассказал о том, что больше сотни пациентов с коронавирусом и пневмонией в Петербурге находятся на ИВЛ.

«На ИВЛ сегодня, из тех, кто госпитализирован сегодня, а это порядка 2950 человек, 72 человека с ковидом подтвержденным и 52 человека с внебольничной пневмонией», — рассказал Сарана журналистам 10 сентября.

По его словам, еженедельно число госпитализированных в Петербурге с коронавирусом и подозрением на него возрастает примерно на 130–150 пациентов. Как писала «Фонтанка», заняты 84% из развернутых сейчас взрослых коек.

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Комментарии (1)

Noisymouse
... госпитализирован НА сегодня.
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