Комитет по образованию Смольного: Никто не мониторит страницы школьников на наличие ЛГБТ-символики и тем более не передает информацию в случае ее наличия в органы

Информация о том, что в школах Петербурга учителя «передают в МВД результаты мониторинга страниц соцсетей учеников 5–11-х классов на наличие ЛГБТ-символики для возбуждения дел о пропаганде ЛГБТ» не соответствует действительности. Об этом «Фонтанке» заявил 10 сентября пресс-секретарь комитета образования Даниил Борисов.

«Весной этого года администрация Невского района Санкт-Петербурга дала указание учителям школ собрать информацию о нарушении школьниками «закона о пропаганде». Такая информация должна была передаваться в МВД для возбуждения дел на предмет нарушения статьи о «пропаганде нетрадиционных отношений» (часть 2 статьи 6.21 КоАП)», — пишет на своём сайте «Российская ЛГБТ-сеть». Эту информацию подтвердила им начальник отдела образования Невского района Любовь Чалганская, сообщал 9 сентября Znak.com: «Отдел образования незамедлительно информирует органы внутренних дел о несовершеннолетних, в отношении которых совершены противоправные деяния, либо которые совершили правонарушение или антиобщественные действия» (цитата).

«Фонтанка» обратилась в администрацию и отдел образования Невского района. Пресс-секретари и заместители отдела образования информацию о подобном направлении работы или распоряжении не подтвердили. В учебных заведениях № 239, 347, 329, 639 и 593 Невского района также ничего не знают о проверках соцсетей школьников на «пропаганду ЛГБТ». «Насколько я знаю, ничего по этому поводу у нас нет, такого постановления нету. Оно не входит в должностную инструкцию, не входит в профстандарт, и поэтому никто не может заставить учителей просматривать социальные сети детей», — прокомментировал скандальную информацию «Фонтанке» директор физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич. В СМИ опубликовано письмо отдела образования Невского района от 29 июля 2020 года — за подписью начальника отдела Любови Ивановны Чалганской, где среди прочего есть фраза: «В рамках проверки информации, поступившей в Отдел образования, о привлечении несовершеннолетних к правонарушениям, предусмотренным ч.2 ст.6.21 КОАП РФ, субъектами профилактики (представителями ОУ), проведен выборочный мониторинг страниц несовершеннолетних, обучающихся в образовательных учреждениях Невского района Санкт-Петербурга в социальной сети «ВКонтакте». Факты не подтвердились», — указано в письме.