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10.09.2020 13:49
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«Произошло какое-то недопонимание». Песков опроверг создание комиссии по делу Навального

Пресс-секретарь Владимира Путина опроверг слова премьер-министра Италии Джузеппе Конте о создании в России специального органа для расследования произошедшего с Алексеем Навальным.

«Я не исключаю, что, наверное, произошло какое-то недопонимание. Действительно, тема берлинского больного затрагивалась и, действительно, президент информировал своего итальянского коллегу о том, что проводятся уже достаточно значительное время доследственные действия», — цитирует https://tass.ru/politika/9418905 10 сентября заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, в России проходят следственные действия, хотя нет оснований для возбуждения уголовного дела. Песков заверил, что российская сторона намерена «пролить свет на причины произошедшего и заинтересованы в этом», однако он опроверг, что Путин обещал создать комиссию по Навальному.

Пресс-секретарь президента отметил, что Россия добивается взаимодействия с ФРГ и намерена получить дополнительную информацию. «К сожалению, пока мы, скажем так, не видим каких-то ответных шагов со стороны германских коллег», — посетовал Песков.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в недавнем интервью рассказал о переговорах с российским президентом. По его словам, Владимир Путин якобы сообщил о намерении создать специальный комитет по расследованию дела Навального.

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Комментарии (3)

kоt-obormot
На чо? Все при деле. Этот таскает, тот насыпает - третий смешивает. Ляпота!
BrotherRabbit
"тема берлинского больного"
Взрослые люди, с огромными зарплатами. А на самом деле - детский сад.
Zoltan
«тема берлинского больного…» OMG, это уже даже не смешно, взрослый дядя с покерным фэйсом играет в «тот кого нельзя называть»
Метатрон усатый…
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