Песков: Пока мы не говорим о переезде Госсовета в Петербург

В настоящее время рано говорить о выборе места для размещения Госсовета, в том числе и о возможности его переезда в Петербург. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил 10 сентября на пресс-конференции для региональных СМИ. «Пока никаких решений на этот счет не принималось. Вы знаете, что, когда Дума выйдет с каникул, будет как раз начата работа над законопроектом, изменения в законодательство, которые будет необходимо внести после принятия поправок в Конституцию... Поэтому пока мы не говорим ни о переезде в Санкт-Петербург, ни о выборе места», — сказал Песков.

Пресс-секретарю президента также задали вопрос о возможном расширении полномочий Госсовета. «Я не исключаю, что какие-то экспертные мнения на этот счет могут быть, в том числе, и в Кремле. Но никаких решений на этот счет не принималось... Когда они появятся, тогда можно будет о чем-то говорить», — ответил спикер. Кроме того, Песков объяснил, почему в рамках переноса некоторых столичных функций из Москвы в Петербург неэффективной является идея переезда отдельных ведомств. «Дело в том, что отдельно взятое министерство, конечно, не может существовать в другом городе в отрыве от всего правительственного комплекса. Потому что любое министерство, скажем так, не суверенно в своей работе, — сказал представитель Кремля. — По большинству аспектов работа так или иначе пересекается с другими ведомствами. И если одно из министерств из этой системы вычленить и перенести в Питер, это министерство просто начнет работать крайне неэффективно. Поэтому в данном случае правительственный комплекс в любой стране расположен концентрированно в столице».