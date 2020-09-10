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10.09.2020 13:54
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Улицу в Ломоносове перекрыли из-за обрыва проводов

В Петродворцовом районе Петербурга из-за ЧП пришлось перекрывать движение по одной из улиц. Там прибавилось работы электрикам.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, днем 10 сентября в Ломоносове закрыт для движения участок Михайловской улицы. Причиной стал обрыв электропроводов у дома 40/7.

Напомним, что 10 сентября в Петербурге ожидаются ливни и штормовой ветер. Синоптики прогнозировали порывы до 23 м/с. Уже поступают сообщения об упавших деревьях, из-за непогоды закрывают дамбу.

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