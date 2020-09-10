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10.09.2020 13:12
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Черчесов: Дзюба по сравнению с Жирковым вообще мальчик

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможный уход Артема Дзюбы из сборной из-за возраста. В интервью сайту «Спорт-Экспресс» в четверг, 10 сентября, Черчесов подчеркнул, что учитывает этот момент при подготовке национальной команды.

«Мы не думаем про его уход, а живем от сбора к сбору. Прошедший был для него энергозатратен, потому что партнеры менялись. На следующем сборе сделаем, чтобы он меньше бегал и занимался своей непосредственной работой. Многое зависит и от системы соперников. Нам бы очень хотелось, чтобы Артем дожил до чемпионата мира-2022, но футбольные часы для каждого тикают по-своему. Если Дзюбу сравнивать с Жирковым, то Артем вообще мальчик», — заявил Черчесов.

Артем Дзюба — нападающий «Зенита» и сборной России. Ранее Дзюба вышел на второе место по количеству голов в матчах за национальную команду. На его счету 26 мячей в 43 матчах за сборную. Первое место занимает Александр Кержаков с 30 голами.

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Комментарии (2)

Alkaline
А мне не лень:

Дзюба: д.р. 22 августа 1988 (32 года)
Жирков: 20 августа 1983 (37 лет)
Alkaline
Понятно, что не девочка. Но возраст можно было и указать.
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