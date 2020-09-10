Черчесов: Дзюба по сравнению с Жирковым вообще мальчик

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможный уход Артема Дзюбы из сборной из-за возраста. В интервью сайту «Спорт-Экспресс» в четверг, 10 сентября, Черчесов подчеркнул, что учитывает этот момент при подготовке национальной команды.

«Мы не думаем про его уход, а живем от сбора к сбору. Прошедший был для него энергозатратен, потому что партнеры менялись. На следующем сборе сделаем, чтобы он меньше бегал и занимался своей непосредственной работой. Многое зависит и от системы соперников. Нам бы очень хотелось, чтобы Артем дожил до чемпионата мира-2022, но футбольные часы для каждого тикают по-своему. Если Дзюбу сравнивать с Жирковым, то Артем вообще мальчик», — заявил Черчесов.