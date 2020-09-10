В Петербурге ищут желающих испытать американскую вакцину от коронавируса
Мариинская больница пригласила добровольцев принять участие в исследовании новой вакцины от новой короновирусной инфекции COVID-19. Она разрабатывается американской компанией MSD.
Как сообщили в медучреждении 10 сентября, Мариинская больница была выбрана в качестве одного из участников исследования, которое охватит 30 тысяч человек по всему миру.
«В исследование будут включены лица в возрасте от 18 лет, не имеющие в анамнезе перенесённую коронавирусную инфекцию COVID-19 и ранее не прививавшиеся от коронавирусной инфекции COVID-19, готовые соблюдать условия протокола клинического исследования и посещать исследовательский центр для проведения визитов», — рассказали в Мариинской больнице.
В первый день отобранным добровольцам введут вакцину или плацебо, затем за ними будут следить, с заборами крови для определения титра антител. Всего им придется совершить шесть визитов в медучреждение: на 28-й и 84-й дни, а затем на 6-й, 12-й, 18-й и 24-й месяц.
Желающих участвовать в данном клиническом исследовании просят присылать свои контактные данные с указанием ФИО и мобильного телефона на электронный адрес начальника отдела клинических исследований: anton.sekushin@yandex.ru.