В Петербурге ищут желающих испытать американскую вакцину от коронавируса

Мариинская больница пригласила добровольцев принять участие в исследовании новой вакцины от новой короновирусной инфекции COVID-19. Она разрабатывается американской компанией MSD.

Как сообщили в медучреждении 10 сентября, Мариинская больница была выбрана в качестве одного из участников исследования, которое охватит 30 тысяч человек по всему миру.

«В исследование будут включены лица в возрасте от 18 лет, не имеющие в анамнезе перенесённую коронавирусную инфекцию COVID-19 и ранее не прививавшиеся от коронавирусной инфекции COVID-19, готовые соблюдать условия протокола клинического исследования и посещать исследовательский центр для проведения визитов», — рассказали в Мариинской больнице.