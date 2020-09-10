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10.09.2020 12:49
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Неизвестный в медицинской маске ранил бизнесмена в Парголово

Полиция Выборгского района ищет стрелка, который ранил бизнесмена утром 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По данным полиции, нападение на индивидуального предпринимателя произошло в семь утра у дома 41 по Заречной улице в поселке Парголово. Мужчина в медицинской маске начал стрелять в сторону бизнесмена из автомобиля «Шкода» белого цвета.

«В результате мужчина был ранен в руку и живот», — сообщает главк.

Сам пострадавший уверен, что нападение может быть связано с конфликтом, который у него есть с компаньоном по бизнесу.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Ведется розыск стрелявшего.

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