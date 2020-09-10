Неизвестный в медицинской маске ранил бизнесмена в Парголово

Полиция Выборгского района ищет стрелка, который ранил бизнесмена утром 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.



По данным полиции, нападение на индивидуального предпринимателя произошло в семь утра у дома 41 по Заречной улице в поселке Парголово. Мужчина в медицинской маске начал стрелять в сторону бизнесмена из автомобиля «Шкода» белого цвета.



«В результате мужчина был ранен в руку и живот», — сообщает главк.



Сам пострадавший уверен, что нападение может быть связано с конфликтом, который у него есть с компаньоном по бизнесу.

