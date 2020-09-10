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10.09.2020 12:54
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На закупку вакцин от гриппа правительство РФ дополнительно выделит 4,1 млрд рублей

Правительство РФ дополнительно направит на закупку вакцин от гриппа 4,1 млрд рублей, заявил 10 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает телеканал «Россия 24».

Он напомнил, что в бюджете уже предусмотрено 22,5 млрд рублей на эти цели.

«Президент поставил задачу, чтобы в этом году как можно больше людей, особенно из группы риска, смогли бесплатно сделать прививку от гриппа. На закупку этих вакцин в бюджете предусмотрено 22,5 млрд рублей. Сегодня направим на это дополнительно 4,1 млрд рублей», — сказал Мишустин.

17 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о начале вакцинации против гриппа жителей страны.

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Комментарии (1)

262126571
Советую всем почитать обзор на рбк про российские вакцины от гриппа.
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