«Фонтанка» в прямом эфире проводит дискуссию «Private wealth/Private banking: последние тенденции рынка для состоятельных»
В прямом эфире «Фонтанки» на канале в YouTube — экспертная онлайн-дискуссия «Private wealth/Private banking: последние тенденции рынка для состоятельных».
В дискуссии участвуют: Ксения Иванова, партнер коллегии адвокатов «Ивановы и партнеры», Марина Горлачева, партнер аудиторской компании «СLC-Консалтинг», Роман Чистяков, юрист юридического бюро «Григорьев и партнеры», Михаил Бойцов, управляющий партнер юридической фирмы 4R Group.
Посмотреть онлайн-дискуссию в прямом эфире, а также задать вопросы участникам можно на канале «Фонтанки» в YouTube.