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10.09.2020 12:00
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«Фонтанка» в прямом эфире проводит дискуссию «Private wealth/Private banking: последние тенденции рынка для состоятельных»

В прямом эфире «Фонтанки» на канале в YouTube — экспертная онлайн-дискуссия «Private wealth/Private banking: последние тенденции рынка для состоятельных».

В дискуссии участвуют: Ксения Иванова, партнер коллегии адвокатов «Ивановы и партнеры», Марина Горлачева, партнер аудиторской компании «СLC-Консалтинг», Роман Чистяков, юрист юридического бюро «Григорьев и партнеры», Михаил Бойцов, управляющий партнер юридической фирмы 4R Group.

Посмотреть онлайн-дискуссию в прямом эфире, а также задать вопросы участникам можно на канале «Фонтанки» в YouTube.

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