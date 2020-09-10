Внезапное появление медведя на городских улицах не смутило жителя Камчатки. Алкоголь в крови прибавил смелости, а замутненный им разум подсказал сделать дикого зверя главным героем видеоролика. Появлению контента в жанре хоррор помешали росгвардейцы.



Как сообщает ГУ Росгвардии по Камчатскому краю 10 сентября, сотрудники вневедомственной охраны спасли от лесного зверя потерявшего бдительность мужчину. Около двух ночи они получили указание преследовать медведя до приезда охотоведов, что и сделали. Однако в какой-то момент компанию им решил составить подвыпивший прохожий. Вместо того, чтобы броситься наутек, он достал мобильный телефон и стал снимать дикое животное на камеру.

