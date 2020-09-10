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10.09.2020 11:46
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Житель Камчатки пошел на медведя со смартфоном. Появлению контента в жанре хоррор помешали росгвардейцы

Внезапное появление медведя на городских улицах не смутило жителя Камчатки. Алкоголь в крови прибавил смелости, а замутненный им разум подсказал сделать дикого зверя главным героем видеоролика. Появлению контента в жанре хоррор помешали росгвардейцы.

Как сообщает ГУ Росгвардии по Камчатскому краю 10 сентября, сотрудники вневедомственной охраны спасли от лесного зверя потерявшего бдительность мужчину. Около двух ночи они получили указание преследовать медведя до приезда охотоведов, что и сделали. Однако в какой-то момент компанию им решил составить подвыпивший прохожий. Вместо того, чтобы броситься наутек, он достал мобильный телефон и стал снимать дикое животное на камеру.

«Проявив любопытство, животное направилось к пешеходу. Предвидя возможное агрессивное поведение медведя, росгвардейцы, включив звуковые сигналы, блокировали служебным автомобилем подход опасного хищника к человеку. Испугавшись звуковых сигналов, медведь скрылся в лесном массиве», — описали дальнейшие события и момент спасения в ГУ.

Подробности случившегося в Instagram также описал житель Камчатки Владимир Шаблий, которого местные СМИ называют охотоведом. Он принимал участие в ночном преследовании зверя. По его словам, выпивший прохожий пытался заснять медведя с крыши Toyota Land Cruiser Prado, но упал. В этот момент и подоспели сотрудники Росгвардии, которые перегородили доступ к нему с помощью УАЗа.

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Комментарии (3)

Wuhan Proletarian
Это покушение на символ руководящей и направляющей силы рассиян, паимаишь, партии "Единая Россия".
serglaz
Похоже, росгвардейцы спасли медведя)) . Мужик реально бесстрашный, мог и навалять зверю под горячую руку..
prosto_5e4ce2877d5fb
Росгвардейцы спасли медведя от участия в съёмках с алкоголиком.
Вот так должен звучать заголовок по-фонтанковски.
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