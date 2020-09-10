Вучич позвонил Путину. О «Славянском братстве» не говорили

Президент Сербии Александар Вучич в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным рассказал об итогах переговоров по проблеме Косова, которые он провел в Вашингтоне и Брюсселе, сообщила 10 сентября пресс-служба Кремля по итогам разговора, инициированного сербской стороной.



«Александар Вучич информировал о переговорах, прошедших в Вашингтоне 4 сентября и в Брюсселе 7 сентября», — говорится в сообщении Кремля.

«Путин подтвердил неизменность принципиальной позиции России относительно выработки приемлемого для Белграда компромиссного и сбалансированного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН», — уточнила пресс-служба российского лидера.

