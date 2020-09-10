FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
10.09.2020 11:32
0
Печать

Вучич позвонил Путину. О «Славянском братстве» не говорили

Президент Сербии Александар Вучич в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным рассказал об итогах переговоров по проблеме Косова, которые он провел в Вашингтоне и Брюсселе, сообщила 10 сентября пресс-служба Кремля по итогам разговора, инициированного сербской стороной.

«Александар Вучич информировал о переговорах, прошедших в Вашингтоне 4 сентября и в Брюсселе 7 сентября», — говорится в сообщении Кремля.

«Путин подтвердил неизменность принципиальной позиции России относительно выработки приемлемого для Белграда компромиссного и сбалансированного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН», — уточнила пресс-служба российского лидера.

«Обсуждены актуальные темы стратегического партнерства России и Сербии. С российской стороны дана высокая оценка личного вклада Александара Вучича в развитие российско-сербских связей», — говорится в сообщении.

Обсуждали ли лидеры отказ Сербии от участия в российско-белорусско-сербских военных учениях «Славянское братство», о чём стало известно накануне, пресс-служба Кремля не сообщает.

Официально Косово объявило о своей независимости в феврале 2008 года, Сербия же решение Приштины по-прежнему не признает и считает автономный край частью своей территории.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний