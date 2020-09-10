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10.09.2020 11:10
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В Росприроднадзоре не верили, что «Норникель» откажется платить за ЧП в Норильске. Но в суд подавать пришлось

Росприроднадзор подал иск в суд на «Норникель», требуя возместить порядка 148 млрд рублей за ЧП в Норильске.

ТАСС 10 сентября цитирует пресс-службу Росприроднадзора: «Енисейским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования направлен иск в Арбитражный суд Красноярского края о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (ее компонентам) вследствие нарушения АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» обязательных требований природоохранного законодательства. Исковые требования составляют 147 784 627 500 рублей».

О намерении обратиться в суд Росприроднадзор заявлял 4 сентября, сообщив, что «Норникель» до сих пор не предоставил план восстановления экологии после нефтеразлива в Норильске. «В суд мы, естественно, пойдем, если компания не желает [добровольно возмещать ущерб]. Хотя мне сложно представить, <...> что такая крупная компания вдруг скажет, что «я тут просто мимо проходил и никому и ничего не должен», — сказала тогда глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Отметим, что в сентябре журнал Forbes признал президента «Норникеля» Владимира Потанина самым богатым россиянином.

29 мая 2020 года на территории норильской ТЭЦ-3, принадлежащей «дочке» «Норникеля» НТЭК, разрушился резервуар с дизельным топливом, и в природу попали десятки тысяч тонн нефтепродуктов. Эта экологическая катастрофа стала крупнейшей в Арктике.

Фото: Росприроднадзор

Были возбуждены уголовные дела по статьям о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод, о халатности из-за подозрений в несвоевременном информировании об аварии. Задержаны и арестованы несколько сотрудников предприятия. В июле Росприроднадзор выписал НТЭК штраф размером 147,7 миллиарда рублей. По оценкам специалистов, устранение последствий ЧП займёт несколько лет.

Фото: Росприроднадзор

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Комментарии (9)

prosto_5e4ce2877d5fb
"Десятки тысяч тонн..."
Наконец-то Ф-ка разобралась в количестве утекшего. А ранее всё время про "двадцать тонн" писала.
мухомор
Детский сад какой-то.
Все же взрослые люди и прекрасно понимают, что любые штрафы и возмещение вреда надо обосновать и зафиксировать решением суда. Тем более суммы такие.
Ни одна компания мира не будет ничего платить такие суммы без суда.
Все это понимают, но попиариться лишний раз хотят.
Я думаю, суд раз в 10 снизит требования к Норникелю.
262126571
Типичный российский бизнесмен. Хоть ларек держит, хоть целый комбинат - все одно и то же.
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