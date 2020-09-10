О намерении обратиться в суд Росприроднадзор заявлял 4 сентября, сообщив, что «Норникель» до сих пор не предоставил план восстановления экологии после нефтеразлива в Норильске. «В суд мы, естественно, пойдем, если компания не желает [добровольно возмещать ущерб]. Хотя мне сложно представить, <...> что такая крупная компания вдруг скажет, что «я тут просто мимо проходил и никому и ничего не должен», — сказала тогда глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Отметим, что в сентябре журнал Forbes признал президента «Норникеля» Владимира Потанина самым богатым россиянином.

29 мая 2020 года на территории норильской ТЭЦ-3, принадлежащей «дочке» «Норникеля» НТЭК, разрушился резервуар с дизельным топливом, и в природу попали десятки тысяч тонн нефтепродуктов. Эта экологическая катастрофа стала крупнейшей в Арктике.