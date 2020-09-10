В Росприроднадзоре не верили, что «Норникель» откажется платить за ЧП в Норильске. Но в суд подавать пришлось
Росприроднадзор подал иск в суд на «Норникель», требуя возместить порядка 148 млрд рублей за ЧП в Норильске.
ТАСС 10 сентября цитирует пресс-службу Росприроднадзора: «Енисейским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования направлен иск в Арбитражный суд Красноярского края о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (ее компонентам) вследствие нарушения АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» обязательных требований природоохранного законодательства. Исковые требования составляют 147 784 627 500 рублей».
О намерении обратиться в суд Росприроднадзор заявлял 4 сентября, сообщив, что «Норникель» до сих пор не предоставил план восстановления экологии после нефтеразлива в Норильске. «В суд мы, естественно, пойдем, если компания не желает [добровольно возмещать ущерб]. Хотя мне сложно представить, <...> что такая крупная компания вдруг скажет, что «я тут просто мимо проходил и никому и ничего не должен», — сказала тогда глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Отметим, что в сентябре журнал Forbes признал президента «Норникеля» Владимира Потанина самым богатым россиянином.
29 мая 2020 года на территории норильской ТЭЦ-3, принадлежащей «дочке» «Норникеля» НТЭК, разрушился резервуар с дизельным топливом, и в природу попали десятки тысяч тонн нефтепродуктов. Эта экологическая катастрофа стала крупнейшей в Арктике.
Были возбуждены уголовные дела по статьям о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод, о халатности из-за подозрений в несвоевременном информировании об аварии. Задержаны и арестованы несколько сотрудников предприятия. В июле Росприроднадзор выписал НТЭК штраф размером 147,7 миллиарда рублей. По оценкам специалистов, устранение последствий ЧП займёт несколько лет.