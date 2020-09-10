FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
10.09.2020 10:35
3
Печать

Центробанк за минувшие два дня продал валюту на 8 млрд рублей

Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 9 сентября на сумму 2,4 млрд рублей в рамках мер по снижению волатильности. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора 10 сентября.

Объем валюты, проданной ЦБ с расчетами 8 сентября, составлял 5,6 млрд руб.

ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти с 10 марта 2020 года.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 173,4 млрд руб.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Sibir_5e4d67bbb7aea
Как говорил Попандопуло: "Бери, мне не жалко, я ещё себе напечатаю"....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний