Центробанк за минувшие два дня продал валюту на 8 млрд рублей

Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 9 сентября на сумму 2,4 млрд рублей в рамках мер по снижению волатильности. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора 10 сентября.



Объем валюты, проданной ЦБ с расчетами 8 сентября, составлял 5,6 млрд руб.



ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти с 10 марта 2020 года.

