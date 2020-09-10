Петербуженка попыталась заработать на проблемах московского коммерсанта. Мечты о миллионах рухнули в гостинице на Почтамтской
Желающая извлечь выгоду из проблем московского коммерсанта петербурженка попалась на подкупе. Мечты о миллионах рухнули при передаче денег в центре Северной столицы.
Как стало известно «Фонтанке» 10 сентября, по подозрению в коммерческом подкупе полицейские задержали 35-летнюю горожанку, а также ее 30-летнего сообщника. По предварительной версии, в прошлом году столичным арбитражным судом задержанная была назначена конкурсным управляющим по банкротству московской компании, которая занимается оптовой продажей электротехнического оборудования. Используя служебное положение, за отказ от предъявления к руководителю организации денежных требований о привлечении к субсидиарной ответственности она попросила 6,5 миллиона рублей. Тот согласился, а затем обратился в полицию.
Ее посредник получил деньги в холле гостиницы «Ренессанс» на Почтамтской улице, большая часть из которых была подделкой. Возбуждено уголовное дело. Предприимчивую петербурженку и ее сообщника поместили в изолятор.