РИА Новости: Берлинская полиция не знает, откуда появились данные об усилении охраны Навального

После публикации Spiegel о том, что Алексей Навальный заговорил и полиция усилила его охрану в клинике Charite в Берлине, РИА Новости взяло комментарий у силовиков.

Берлинская полиция заявила агентству, что не знает, откуда появляются данные об усилении мер безопасности в отношении Навального. «Меры безопасности мы не комментируем принципиально", - цитирует РИА сотрудника ведомства 10 сентября.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске, политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. 22 августа пациента перевезли в берлинскую клинику Charite. Лаборатория бундесвера обнаружила в его организме следы яда из группы «Новичок». Российская сторона отправила запрос по поводу ситуации с российским оппозиционером. Страны «Большой семерки» 9 сентября опубликовали совместное заявление, в котором говорится о «подтверждённом отравлении» Навального и предъявляется требование к России срочно раскрыть виновных.

