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10.09.2020 08:56
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В Петербурге везут убедительного с благородной фамилией. Четыре года назад он лишил 100 млн сервис авиатехники

Четыре года сотрудники петербургской полиции не теряли надежду встретиться с Сергеем Шереметьевым, чья убедительная «работа» лишила местную фирму 100 млн рублей.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 сентября, накануне около пяти часов вечера в Старом Осколе сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и области остановили 43-летнего Шереметьева. С ноября 2016 года его ищут по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина, представившийся сотрудником ООО «Рубин», договорился о поставке известному в северной столице авиационному сервису партии запчастей на сумму в почти 104 млн рублей. Поставки в сервисе так и не дождались.

Сегодня Шереметьева должны привезти в Петербурге, где почти сразу он попадет в суд по избранию меры пресечения.

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Комментарии (4)

Sergik7
Три годика посидит подумает, потом опять гулять
local_
Давай,Фонтанка,не робей,
Глаголом жги сердца людей!
Olga L
Пять раз заголовок перечитала, интереса не вызвал, только раздражение
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