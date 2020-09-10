В Петербурге везут убедительного с благородной фамилией. Четыре года назад он лишил 100 млн сервис авиатехники
Четыре года сотрудники петербургской полиции не теряли надежду встретиться с Сергеем Шереметьевым, чья убедительная «работа» лишила местную фирму 100 млн рублей.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 сентября, накануне около пяти часов вечера в Старом Осколе сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и области остановили 43-летнего Шереметьева. С ноября 2016 года его ищут по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина, представившийся сотрудником ООО «Рубин», договорился о поставке известному в северной столице авиационному сервису партии запчастей на сумму в почти 104 млн рублей. Поставки в сервисе так и не дождались.
Сегодня Шереметьева должны привезти в Петербурге, где почти сразу он попадет в суд по избранию меры пресечения.