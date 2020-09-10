Доля просроченных микрозаймов в России стабильно росла и к июлю увеличилась почти до 45%

Доля просроченных микрозаймов в РФ на конец июля увеличилась до 44,78%, что на 9,18 процентного пункта выше уровня, зафиксированного на 31 июля 2019 года.



«Уровень риска портфеля микрозаймов на протяжении всего 2020 года показывает стабильный рост: уровень просроченных более 90 дней займов в целом на конец июля увеличился до 44,78%», — сообщили 10 сентября ТАСС в бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».



Также, по данным БКИ, за январь — июль российские МФО выдали 10,5 млн микрозаймов на 128,8 млрд руб., что на 12,3% по количеству и на 8% по объему меньше, чем за тот же период прошлого года.

