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10.09.2020 08:04
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Доля просроченных микрозаймов в России стабильно росла и к июлю увеличилась почти до 45%

Доля просроченных микрозаймов в РФ на конец июля увеличилась до 44,78%, что на 9,18 процентного пункта выше уровня, зафиксированного на 31 июля 2019 года.

«Уровень риска портфеля микрозаймов на протяжении всего 2020 года показывает стабильный рост: уровень просроченных более 90 дней займов в целом на конец июля увеличился до 44,78%», — сообщили 10 сентября ТАСС в бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».

Также, по данным БКИ, за январь — июль российские МФО выдали 10,5 млн микрозаймов на 128,8 млрд руб., что на 12,3% по количеству и на 8% по объему меньше, чем за тот же период прошлого года.

В БКИ также подсчитали, что портфель микрозаймов по итогам июля достиг 149,1 млрд руб., что на 8,1% больше, чем на июль 2019 года. Средняя сумма микрозайма по итогам июля составила 12,7 тыс. руб., снизившись на 0,7% к июлю 2019 года. Средний срок выдаваемых микрозаймов составил в среднем 3 месяца, также уменьшившись на 2,7% к июлю 2019 года.

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Комментарии (2)

Wuhan Proletarian
Ответ гопоты на подорожание водки.
Sergik7
К чему бы это?
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