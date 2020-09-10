Дожди и даже ливни с сильным ветром могут задержаться в Петербурге на пару дней. После них погода, по прогнозу синоптиков, наладится.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 сентября будет облачно с прояснениями, дожди местами кратковременные, а местами сильные, в отдельных районах ливни, при которых умеренный ветер усилится. Днем 13-15 градусов.