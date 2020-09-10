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10.09.2020 07:21
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После дождичка и шторма в четверг петербуржцам обещают хорошую погоду к выходным

Дожди и даже ливни с сильным ветром могут задержаться в Петербурге на пару дней. После них погода, по прогнозу синоптиков, наладится.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 сентября будет облачно с прояснениями, дожди местами кратковременные, а местами сильные, в отдельных районах ливни, при которых умеренный ветер усилится. Днем 13-15 градусов.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив

За 57-летнюю историю погодных наблюдений 10 сентября в нашем городе чаще всего бывает паcмурно, но без осадков, напоминает «Яндекс». Обычно, то есть в более чем 75% случаев, температура воздуха в эти сутки колеблется в пределах от 8 до 18 градусов. Самое холодное 10 сентября было в 1976 году, плюс 1, а самое тёплое – в 1967 году, плюс 22.

11 сентября также ожидаются дожди и умеренный ветер с сильными порывами, температура останется на сегодняшнем уровне. А уже в субботу, 12 сентября, станет и спокойнее, и теплее, до 18 градусов.

Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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