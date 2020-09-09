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09.09.2020 23:46
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ФОМ: Более трети россиян одобрили действия Лукашенко по подавлению протестов

Более трети россиян из тех, кто в курсе происходящего в Белоруссии, считают, что Александр Лукашенко действует правильно. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение», опубликованные вечером 9 сентября.

Из всех опрошенных 87% россиян информированы о протестах в соседней стране. Из них 39% уверены, что Лукашенко правильно реагирует на недовольство. 21% считает его действиями «скорее неправильными», еще 27% затруднились ответить на этот вопрос. Среди аргументов сторонников белорусского лидера — «нужно сохранять стабильность и порядок в стране, не допускать политического переворота»; «он против повторения в стране «украинского сценария» и другие. Противники указывают на то, что мирные протесты подавляются силой, а выборы были нечестными.

Среди пожилых россиян (старше 60 лет) количество сторонников Лукашенко достигает 55%, среди людей в возрасте от 18 до 34 лет противников белорусского президента 34%.

36% опрошенных считают, что Россия влияет на ситуацию в соседней стране, 29% - что не влияет. 22% не смогли уверенно ответить на этот вопрос. При этом 45% россиян уверены, что вмешиваться в белорусские проблемы не надо, 29% считают, что надо поддержать Лукашенко, только 3% - за протестующих, а 9% не определились.

Всероссийский опрос был проведён 28-30 августа 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

В Белоруссии с 9 августа, дня президентских выборов, продолжаются протесты против Александра Лукашенко и насилия силовиков. Оппозиция не признала итоги выборов, большинство из лидеров протестующих либо высланы из страны, либо за решеткой — как Мария Колесникова. Акции протеста в Минске и по всей стране продолжаются, ОМОН задерживает их участников.

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Комментарии (6)

Samal_
очередное гонево
lioliksuper
Клоуны...
Oleg_I
По госканалам (а у нас что ни включи, все "гос") уже три недели дуют в уши, какой Батька молодец, и как здорово он расправился с проклятыми майданутыми, они же засланцы из НАТО. Примерно треть населения до сих пор смотрит телевизор. Все сходится.
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