Российские истребители перехватили разведчики НАТО над Черным и Баренцевым морями

В районе Баренцева моря сопровождать пришлось самолеты ВВС Норвегии. «Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушений государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя МиГ-29, экипажи которых классифицировали их как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 и самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии», - говорится в сообщении центра.

Российские истребители 9 сентября дважды поднимались для сопровождения самолетов стран НАТО. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО).

Там уточнили, что нарушения российской границы не зафиксировали.



Над Черным морем самолет-разведчик RC-135 ВВС США перехватывал российский Су-27. Он сопроводил американский разведчик над акваториейЮ, после чего вернулся на аэродром базирования.



«Весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушение государственной границы Российской Федерации американским самолетом не допущено», - подчеркнули в НЦУО.



Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что интенсивность разведывательной авиации НАТО у российских границ увеличилась на 30% по сравнению с 2019 годом.

