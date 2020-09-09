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09.09.2020 23:21
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Российские истребители перехватили разведчики НАТО над Черным и Баренцевым морями

Российские истребители 9 сентября дважды поднимались для сопровождения самолетов стран НАТО. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО).

В районе Баренцева моря сопровождать пришлось самолеты ВВС Норвегии. «Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушений государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя МиГ-29, экипажи которых классифицировали их как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 и самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии», - говорится в сообщении центра.

Там уточнили, что нарушения российской границы не зафиксировали.

Над Черным морем самолет-разведчик RC-135 ВВС США перехватывал российский Су-27. Он сопроводил американский разведчик над акваториейЮ, после чего вернулся на аэродром базирования.

«Весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушение государственной границы Российской Федерации американским самолетом не допущено», - подчеркнули в НЦУО.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что интенсивность разведывательной авиации НАТО у российских границ увеличилась на 30% по сравнению с 2019 годом.

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Комментарии (4)

Юра Алекс
Редакторы "Фонтанки"- учите русский язык, пожалуйста...
HomerMP
Впору прогнозы делать где и чего завтра перехватят ВВС РФ. Каждый день все прехватывают и перехватывают. Клоунские новости.
kоt-obormot
Белая армия, черный барон
Снова готовят нам царский трон.
Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней. ©
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