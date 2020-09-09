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09.09.2020 22:14
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«Ну-ну, герои». Белорусских силовиков поднимают на смех за страсть к задержаниям женщин

В Минске власти продолжают разгонять мирные протесты и акции, охотясь за женщинами. Силовикам уже посвящают плакаты.

Серия акций вечером 9 сентября прошла в поддержку арестованной Марии Колесниковой — соратницы Светланы Тихановской и члена Координационного совета. Относительно небольшими группами жители Минска собирались в разных районах.

Плакатной выразительностью отметилось мероприятие у торгового центра «Немига». Участницы обращались к окружавших им мужчинам в зеленой форме, с балаклавами и без опознавательных знаков. Они могли прочесть на самодельных транспарантах бьющие по самолюбию строчки: «Хороша Маша, но не ваша», «Готовы выкрасть, посадить и выгнать сотни тысяч женщин? Ну-ну, герои».

На Немиге задержали по меньшей мере 13 минчанок, сообщает правозащитный центр «Весна». В районе Малиновка у памятника зубру из автобусов выскочила группа «зеленых человечков» для задержания около двадцати участниц акции в поддержку Колесниковой.

Накануне власти жестко отреагировали на марш в защиту репрессированных. Отряды омоновцев и «титушек» бросались на женщин и лиц пенсионного возраста.

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Комментарии (7)

Илья Кондратьев
Учим историю и вспоминаем, кто был самым жестоким в граданской войне в России, часто женщины. Знаний мало- эмоций масса, тем более толпа, голова отключается. Лукашенко и вв не оправдываю, действуют грубо, но делать героев из ....
260871543
Баб на передовую выводят. Не хорошо.
Nerevar
Эти каратели просто тупые бесчеловечные роботы, у которых одна программа - творить насилие. Им плевать кого мучить и избивать, им безоружного убить, что высморкаться.
У этих карателей ни мам, ни пап нет, у них вместо мозгов контроллеры, а вместо души прошивка.
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