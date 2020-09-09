«Ну-ну, герои». Белорусских силовиков поднимают на смех за страсть к задержаниям женщин
В Минске власти продолжают разгонять мирные протесты и акции, охотясь за женщинами. Силовикам уже посвящают плакаты.
Серия акций вечером 9 сентября прошла в поддержку арестованной Марии Колесниковой — соратницы Светланы Тихановской и члена Координационного совета. Относительно небольшими группами жители Минска собирались в разных районах.
Плакатной выразительностью отметилось мероприятие у торгового центра «Немига». Участницы обращались к окружавших им мужчинам в зеленой форме, с балаклавами и без опознавательных знаков. Они могли прочесть на самодельных транспарантах бьющие по самолюбию строчки: «Хороша Маша, но не ваша», «Готовы выкрасть, посадить и выгнать сотни тысяч женщин? Ну-ну, герои».
Женщины не дали задержать девушку на Немиге сегодня вечером. pic.twitter.com/bTmkdnscR2— TUT.BY (@tutby) September 9, 2020
На Немиге задержали по меньшей мере 13 минчанок, сообщает правозащитный центр «Весна». В районе Малиновка у памятника зубру из автобусов выскочила группа «зеленых человечков» для задержания около двадцати участниц акции в поддержку Колесниковой.
Акция солидарности у статуи зубра на проспекте Дзержинского.— TUT.BY (@tutby) September 9, 2020
Фото: Дарья Бурякина, https://t.co/SAPdczGoiG pic.twitter.com/2mO6BvELIE
Накануне власти жестко отреагировали на марш в защиту репрессированных. Отряды омоновцев и «титушек» бросались на женщин и лиц пенсионного возраста.