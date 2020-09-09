Инесса Юрченко прокомментировала решение о прекращении ее полномочий врио гендиректора «Ленфильма»

Инесса Юрченко, исполнявшая обязанности директора киностудии «Ленфильм» с февраля 2020 года, прокомментировала собственное увольнение, о котором первой сообщила «Фонтанка».



Она уточнила, что решение об ее уходе было принято «Росимуществом» как единственным акционером АО «Ленфильм», и поблагодарила коллектив студии «за их высокий профессионализм, глубокую преданность киностудии и потрясающую трудоспособность» и напомнила о проделанной работе.



«В течение первых месяцев работы были сформированы стратегия оздоровления Киностудии до 2025 года, подкрепляющие ее финансовая модель, бизнес-план и дорожные карты», — перечислила она, уточнив, что считала это своими основными задачами на посту врио.

