Инесса Юрченко прокомментировала решение о прекращении ее полномочий врио гендиректора «Ленфильма»
Инесса Юрченко, исполнявшая обязанности директора киностудии «Ленфильм» с февраля 2020 года, прокомментировала собственное увольнение, о котором первой сообщила «Фонтанка».
Она уточнила, что решение об ее уходе было принято «Росимуществом» как единственным акционером АО «Ленфильм», и поблагодарила коллектив студии «за их высокий профессионализм, глубокую преданность киностудии и потрясающую трудоспособность» и напомнила о проделанной работе.
«В течение первых месяцев работы были сформированы стратегия оздоровления Киностудии до 2025 года, подкрепляющие ее финансовая модель, бизнес-план и дорожные карты», — перечислила она, уточнив, что считала это своими основными задачами на посту врио.
Также Юрченко сделала акцент на творческой составляющей жизни киностудии.
«В целях возобновления основной функции Ленфильма — кинопроизводства, Киностудией были подготовлены заявки в Министерство культуры Российской Федерации и в Фонд Кино на оказание частичной государственной поддержки в виде субсидий на создание фильмов, — рассказала она. — Ленфильм также провел собственный конкурс сценариев веб-сериалов, в котором приняли участие 460 авторов. В середине августа коллективом Ленфильма и креативной молодёжью Петербурга было открыто общественное пространство «Kino Corner», которое посетили более 30 000 человек».
В заключении, уходящая глава киностудии заявила, что «полностью поддерживает» решение о прекращении собственных полномочий «ввиду полной реализации задач, предусмотренных должностью временно исполняющего обязанности». При этом Юрченко отметила, что «новому Генеральному директору предстоит еще очень много работы, учитывая глубину кризиса, в котором Киностудия находится уже многие годы».
О том, что «Ленфильм» расстанется с Инессой Юрченко, стало известно 8 сентября. 9 сентября эту информацию «Фонтанке» подтвердило «Росимущество» — в сообщении пресс-службы говорилось, что распоряжение было издано на основании ходатайства минкульта и «с учетом решений, принятых на заседании Комиссии по отбору кандидатов для избрания в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации».