FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +13
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
09.09.2020 21:55
0
Печать

На Пулковском шоссе автобус сбил пешехода на «зебре». Авария попала на видео

В Петербурге пешехода сбил пассажирский автобус. Внимание водителя могла отвлечь авария на соседней полосе.

О ДТП сообщает пресс-служба УГИБДД Петербурга и области:«Около 20 часов у дома 1 по площади Победы автобус «ЛиАЗ» маршрута № 431 сообщением Гатчина - улица Костюшко под управлением водителя-женщины 1980 года рождения совершил наезд на пешехода в зоне регулируемого пешеходного перехода».

В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись ДТП. Перед пешеходным переходом стояли две столкнувшиеся машины. Автобус за секунду до наезда на 45-летнего мужчину проехал мимо этой аварии.

Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами. Полиция проводит проверку.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний