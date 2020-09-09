В Петербурге пешехода сбил пассажирский автобус. Внимание водителя могла отвлечь авария на соседней полосе.



О ДТП сообщает пресс-служба УГИБДД Петербурга и области:«Около 20 часов у дома 1 по площади Победы автобус «ЛиАЗ» маршрута № 431 сообщением Гатчина - улица Костюшко под управлением водителя-женщины 1980 года рождения совершил наезд на пешехода в зоне регулируемого пешеходного перехода».



В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись ДТП. Перед пешеходным переходом стояли две столкнувшиеся машины. Автобус за секунду до наезда на 45-летнего мужчину проехал мимо этой аварии.