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09.09.2020 21:02
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В Петербурге арестован сотрудник ФСИН. Осужденные жаловались на него за гигиенический «террор»

Невский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу лейтенанта УФСИН Дениса Джокленко, обвиняемого в получении крупной взятки.

Как сообщает 9 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Джокленко предъявили обвинение в том, что он требовал от осужденного взятку не менее 100 тысяч рублей за право жить вне исправительного центра, где отбывают наказание приговоренные к принудительным работам. Лейтенанта задержали на паркинге гипермаркета «Лента». Он пытался скрыться, заблокировав двери машины.

«Обвиняемый просил любую иную меру. Указал, что между ним и руководством ФСИН присутствует конфликт интересов, что делает невозможным его нахождение в СИЗО», — уточнили в объединенной пресс-службе.

Джокленко возглавлял участок, функционирующий в режиме исправительного центра, при колонии № 5 в Металлострое. Лимит наполнения участка — 60 человек.

В декабре 2019 года про Долженко писало движение «Демократический Петербург». До прихода Джокленко участок, по словам отбывавших там наказание, был образцово-показательным местом.

«Розетки и шторки на окнах, сияюшая кухня, относительная свобода. Заболев, люди могли посетить врача. Европейская идиллия продлилась недолго — до появления нового, молодого и амбициозного руководителя, лейтенанта внутренней службы Джокленко Дениса Сергеевича, ранее трудившегося в колонии строгого режима. И понеслось. Розетки выдрали с мясом, шторы на окнах исчезли (какое переодеваться? вы зэка, а не свободные граждане), походы в поликлинику незамедлительно прекратились. Какой диабет? Что за псориаз? Далее последовало всеобщее чудесное исцеление ото всех болезней с анальгином в качестве панацеи», — описывали активисты историю осужденной Олеси Бережной, которая была вынуждена постричься налысо из-за болезни и неоказания медпомощи.

Лейтенанта УФСИН отправили в СИЗО до 6 ноября.

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Комментарии (4)

evilman
Золотое правило нравственности : "не делайте другим то, что вы не желаете для себя, и поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы поступили с вами" объективно. Теперь воздастся.
260618801
Осужденные у нас традиционно находятся в состоянии рабов, зачем им гигиена и медицина? Если выжил, считай что повезло.
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